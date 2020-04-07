إليسا تشيد بالحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

وكتبت إليسا : "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك".

لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك. — Elissa (@elissakh) April 7, 2020