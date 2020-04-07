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فن

إليسا تشيد بالحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:40 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بمجهودات وزارة الصحة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت إليسا : "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك". 

وعلى صعيد آخر، أعلنت إليسا عن طرح أغنية جديدة من ألبومها الجديد تحمل اسم هنغني كمان وكمان. 

الأغنية من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم.

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