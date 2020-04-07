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منوعات

وفاة ممرضة بأزمة قلبية بعد شهر ونصف من العمل داخل مستشفى ضد كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفيت ممرضة صينية نتيجة أزمة قلبية خلال مقاومتها في الخطوط الأولى ضد فيروس كورونا بعد أن ظلت تعمل لمدة 56 يومًا متواصلة دون توقف في  أحد مستشفيات مقاطع هوبي الصينية.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" تم إعلان وفاة الممرضة تشانغ جينج جينج البالغة من العمر بالأمس، بحسب بيان معلن من قبل المستشفى الذي تعمل به.


كان من المقرر أن تعود إلى المنزل بعد الانتهاء من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تركت الممرضة خلفها زوجها وابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات، حسب تقرير إعلامي صيني.


توفى ما لا يقل عن 62 عاملا طبيا أثناء الخدمة، إما من فيروس كورونا أو من بعض الأمراض الأخرى، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

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