مرصد الأزهر يشيد باستقبال دول أوروبية للأطفال اللاجئين باليونان

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري عملية توزيع ١٦٠٠ طفل من الأطفال الموجودين في معسكرات إيواء اللاجئين باليونان على الدول الأوروبية.





وأوضحت «فون دير لاين» أن ثمانية دول أوروبية أبدوا استعدادهم لاستقبال هؤلاء الأطفال، من بينها: جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة «لوكسمبورج» التي تستعد لاستقبال الدفعة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.





بدوره ثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدًا أنها تعطي بصيصًا من الأمل وتعكس حرص المفوضية على حماية أرواح هؤلاء الأطفال رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القارة الأوروبية والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا «كوفيد- 19».





ويأمل المرصد أن تستمر المفوضية الأوروبية في مثل تلك الخطوات الإنسانية التي تؤكد روح التضامن، وألَّا ترضخ لضغوط التيارات السياسية التي تتبنَّى أيديولوجيات عنصرية مقيتة تعادي اللاجئين على اختلاف دياناتهم وأعراقهم.