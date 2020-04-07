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ثقافة

بسبب كورونا.. بينالي الشارقة للأطفال مبادرة فنية للتعلم عن بعد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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طارق موسى

أطلق بينالي الشارقة للأطفال الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين؛ مبادرة فنية للتعلم عن بُعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار : "أبدع من المنزل"، وذلك بالتعاون مع شركة يلو سبيس.


 تهدف المبادرة إلى دعوة الأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة للتعبير برسوماتهم عن شكرهم وامتنانهم للأطباء على جهودهم الكبيرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ عدد المشاركات (57) لوحة فنية؛ كما تمت دعوة الجمهور لكتابة رسائل شكر لهم.


 ويستمر بينالي الشارقة للأطفال في استقبال المشاركات حتى 30 أبريل الجاري عبر  البريد الإلكتروني :   [email protected].


الجدير بالذكر أن أهداف "بينالي الشارقة للأطفال" تنسجم مع رؤية إمارة الشارقة التي تتمثل في تعزيز القيم الجمالية لدى الإنسان، وصقل مداركه الثقافية والفنية، كما تترجم رؤية دولة الإمارات لتصبح إحدى أفضل دول العالم من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في الأجيال الجديدة، إلى جانب تصدير رسالة تترجم الاستراتيجية التنموية لدولة الإمارات الرامية إلى بناء جيل مدرك للتحديات المستقبلية، وعلى استعداد للمساهمة في تحقيق الاستدامة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

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