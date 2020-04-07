فنانة عربية تثير الجدل: استخدموا المساجين بدلا من الفئران لاختبارات كورونا





أثارت الفنانة عربية تدعى مرام عبد العزيز الجدل بتصريحات أطلقتها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت مرام عبد العزيز قائلة: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل"، وأضافت أنهم الأجدر بالتجربة بدلا من الفئران والتجارب لصالح اختبارات علاج فيروس كورونا نظرا لأن تلك الحيوانات لم تؤذينا مثلما فعلوا هم.

بعد الهجوم الشديد عليها خرجت مرام وكتبت قائلة: "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولًا أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضًا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي!