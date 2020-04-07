AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فنانة عربية تثير الجدل: استخدموا المساجين بدلا من الفئران لاختبارات كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:35 م
مرام عبد العزيز
مرام عبد العزيز
Advertisements
محمد نحلة


أثارت الفنانة عربية تدعى مرام عبد العزيز الجدل بتصريحات أطلقتها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت مرام عبد العزيز قائلة: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل"، وأضافت أنهم الأجدر بالتجربة بدلا من الفئران والتجارب لصالح اختبارات علاج فيروس كورونا نظرا لأن تلك الحيوانات لم تؤذينا مثلما فعلوا هم.


بعد الهجوم الشديد عليها خرجت مرام وكتبت قائلة: "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولًا أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضًا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجهاد وخلايا جذعية.. اكتشاف سر تغيير الشعر الأسود إلى الأبيض

أستاذ بجامعة هارفارد: ما يشاع عن العلاج بالخلايا الجذعية نصب.. فيديو

بشرى سارة.. علاج جديد لـ فيروس كورونا بهذا الموعد

علماء يتوصلون لعلاج نهائي لمرض السكر .. تفاصيل

بـ الخلايا الجذعية.. شفاء 9 مسنين من فيروس كورونا على يد طبيب صيني

تونس تعلن البدء في استخدام علاج فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أعمال ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توصي بـ7 عبادات وتحذر من 4 أفعال شائعة تحرمك الثواب

السيسى يكلف الهيئة الهندسية بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل

فى عيد ميلاد جاكى شان .. حقيقة اعتناقه الدين الإسلامى ونطق الشهادتين

انتشار أمني كبير بالطرق والمحاور استعدادا لتنفيذ قرار حظر التجوال

الصحة العالمية : 15 % من المصابين بفيروس كورونا من الفريق الطبي

لا رخصة في الإفطار في رمضان بسبب كورونا .. عباس شومان نقلا عن البحوث الفقهية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى إنشائها.. تعرف على أسرار ترحيب أهالي الإسكندرية باحتلال الغزاة.. وعلاقة كليوباترا بحرق مكتبتها

فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

فستان فوق الركبة .. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة منزلية جذابة