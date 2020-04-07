من بينها السعودية.. 20 دولة تعلن موافقتها على استخدام دواء ياباني لعلاج فيروس كورونا

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن 20 دولة ستتلقى دواء Avigan، الذي يساعد على علاج حالات الإصابة بكورونا خاصة البسيطة منها والمتوسطة.





ونقلت صحيفة التايمز اليابانية عن موتيجي أن 30 دولة أخرى أبدت اهتمامًا باستخدام الدواء، بما في ذلك بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة العربية السعودية وتركيا.





وتمت الموافقة على Avigan في اليابان كمضاد للفيروسات ضد الإنفلونزا حيث يثبط بشكل انتقائي بوليميراز RNA لفيروس الأنفلونزا ، وهو إنزيم مطلوب للتكاثر الفيروسي بمجرد إصابة الخلايا المضيفة البشرية.





وقالت السلطات الصينية إن العقار ، الذي صنعته شركة فوجي فيلم توياما كيميكال ، ساعد المرضى على التعافي خلال تجربة في مدينة شنتشن.

ووفقًا للدراسة ، تمكن الدواء من تقصير وقت الشفاء من 11 يومًا إلى أربعة أيام للحالات الخفيفة والمتوسطة.





وقالت وزارة الصحة القبرصية اليوم الثلاثاء إن 20 مريضا من القبارصة بفيروس كوفيد 19 تم تضمينهم في تجربة سريرية عالمية لعقار افيجان الياباني المضاد للفيروسات.

