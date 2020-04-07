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منوعات

صراع الجبابرة.. تمساح يقاوم فرس نهر بعد اصطياده غزالة صغيرة .. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

وقعت غزالة صغيرة فريسة بين أنياب تمساح مفترس بعد أن فشلت في الهرب منه بعد دخول فرس النهر في مطاردة الغزالة.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" صورت تلك اللقطات المثيرة في  أكبر محمية للعبة بجنوب أفريقيا، وهي حديقة كروجر الوطنية.


وكان مرشد السفاري والمصور المحترف جيمس هندري سلط الضوء على الغزالة الصغيرة التي كانت تبدو مصابة وتقف على جزيرة صغير وسط المياه، والتي واجهت مطاردة مرعبة من قبل تمساح وفرس النهر لاصطيادها.


وفي البداية كانت تقف الغزالة الصغير على الجزيرة المحدودة قبل أن تلاحظ اقتراب التمساح المفترس منها، لتقفز في المياه محاولة الهرب بحياتها، إلى أن التمساح استطاع اصطيادها بفكه الحاد ويسحبها تحت الماء.


وفي هذه الأثناء ظهر فرس نهر ضخم حاول اقتناص الغزالة من فم التمساح في صراع لم يدم طويلا، حيث انضم إلى فرس النهر  فرس آخر ليساعده على الوصول إلى الوليمة الصغيرة ولكن في النهاية لاذ التمساح بالفرار وتمكن من الحفاظ على فريسته بعد صراع مع فرس النهر الضخم. 


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