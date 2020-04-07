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فن

نيرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها على انستجرام

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:32 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت نيرمين ماهر وهى ترتدى سترة باللون الاسود بغطاء للرأس، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمالها.


ويعرض حاليا  للنجمة الشابة نيرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " للمخرج مجدي أبو عميرة، والذي سيعرض خارج الموسم الرمضاني .


وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.


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A post shared by Neermin Maher (@neermin.maher) on

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