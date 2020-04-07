مسابقة ثقافية للتوعية بفيروس كورونا في الوادي الجديد

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء تنفيذ مسابقة ثقافية لتوعية المواطنين بفيروس كورونا في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.

وأوضح النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب والأمين المساعد بأمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، انطلاق مسابقة ثقافية خفيفة على صفحة الحزب بالمحافظة يوم السبت الموافق 11 أبريل الجاري، تتضمن نشر أسئلة عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، عبر صفحة المحافظة وتلقي الإجابات عليها من المواطنين عبر الصفحة في تعليقات على السؤال نفسه.

وأكد تامر، تمويله للمسابقة بهدف نشر الوعي بين جماهير المحافظة بطرق الوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الصحة والتي تتولى تحديد الفائز والإجابة الصحيحة على الصفحة لضمان الشفافية والحيادية.

ولفت تامر، إلى أن المسابقة تتضمن طرح سؤال يومي بجائزة رمزية تقدر بـ100 جنيه للفائز من أبناء المحافظة، وسيطرح 30 سؤال بإجمالي 30 فائزًا، وترسل له في موقعه سوء باليد أو عن طريق شحن رصيد لهاتف محمول أو تحويل عبر خدمة " الكاش"، وذلك بالاتفاق مع الفائز عبر إرسال رسائل عن طريق صفحة الحزب أو ترك رقم هاتفه من خلال التواصل مع صفحة الحزب بالوادي الجديد.





وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسئولية الوطنية.

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