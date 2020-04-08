على طريقة شهادات قناة السويس.. مقترح برلماني بشأن سندات لحماية المصريين من كورونا

تقدمت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن سندات حماية الشعب المصري من فيروس كورونا ، وذلك لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.





وتضمن المقترح بحسب النائبة بسنت فهمي لـ"صدي البلد" بأن تقوم الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصري تباع بفائدة مقبوله تروج للمصريين لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة كالتي أصدرت عند بداية العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة.





وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي أن يخصص الدخل لمواجه كافة تبعات فيروس كورونا، وخاصة فى ظل التأكيد العملي علي نظم الحماية الاجتماعية والصحة والبطالة لتحقيق والاستقرار والسلم الاجتماعي لشعب مصر العظيم.



