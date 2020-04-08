AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

على طريقة شهادات قناة السويس.. مقترح برلماني بشأن سندات لحماية المصريين من كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود فايد
تقدمت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن سندات حماية الشعب المصري من فيروس كورونا ، وذلك لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.

وتضمن المقترح  بحسب النائبة بسنت فهمي لـ"صدي البلد" بأن تقوم الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصري تباع بفائدة مقبوله تروج للمصريين لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة كالتي أصدرت عند بداية العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة. 

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي أن يخصص الدخل لمواجه كافة تبعات فيروس كورونا، وخاصة فى ظل التأكيد العملي علي نظم الحماية الاجتماعية والصحة والبطالة لتحقيق والاستقرار والسلم  الاجتماعي لشعب مصر العظيم.

وتمنت فهمي ضرورة أن يتم النظر بجدية من الحكومة تجاه هذا المقترح والذي سوف يلاقي قبول الشعب المصري كله الذي يتكاتف دائما عند الشدائد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة 12%.. برلمانيون: يساهم فى توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي.. بمثابة سند قوي لهم

ميكروب وله علاج.. تعليق مثير من نائبة برلمانية عن فيروس كورونا

وديعة بنكية بدلا من المهر للمقبلين على الزواج بفائدة 14%.. برلمانيون: تقضي علي نسبة العنوسة في المجتمع.. تتيح ملاذا اقتصاديا آمنا ينهي أزمة الظروف الاقتصادية

برلماني: البنك المركزي يؤدي دورا وطنيا لمساندة قرارات الدولة الاقتصادية

النواب يؤيد تكليفات السيسى للحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على السياحة والطيران

ترشيحاتنا

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد

رمضان صبحي يعلن الرحيل ويوجه رسالة لجمهور الأهلي.. فيديو

خلال الحجر المنزلي.. أداة يجب إخفاؤها عن الأطفال لمنع الكوارث.. صور

6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

السياحة فقط .. نجيب ساويرس: لم أخفض مرتبات كل العاملين بشركاتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة