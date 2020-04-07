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أحمد موسى: اليوم هو فخر لكل مصري ومشهد تم لأول مرة في التاريخ.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:29 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن اليوم هو يوم فخر لكل مصرى، مؤكدا أن ما حدث اليوم خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم هو مشهد نراه لأول مرة فى التاريخ، جميع الحضور يرتدون الكمامات.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، أنه قبل الدخول كان هناك "طابور واقف ومسافات وإجراءات ووصلنا القاعة وجلسنا مع أصدقائنا وكل واقف على مسافات من بعضه والجميع يتخذ الإجراءات الاحترازية والقاعة معقمة بشكل كامل من دماغك لحد رجليك".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن كل شيء معقم و"محدش بيلمس حاجة يديها لحد وبتاخد  بأيدك عشان تكون مسئول".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الإجراءات الاحترازية هى تجربة وعدد محدود من الكراسي والمسافة تكون من  متر بين الصف والتانى وأحيانا تكون مترين.

وقال موسى إن ما حدث اليوم هو مشهد جميل جدا و"محدش كان مضايق على الإطلاق والجميع ملتزم بدءا من الرئيس وكل الحضور ويوم مبهج
مشهد مشوفتهاش قبل كده".
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