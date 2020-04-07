حكاية طبيبة الإسماعيلية.. تطوعت لمواجهة كورونا.. فتطاول عليها جيرانها

تقدمت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء ، بخالص الشكر والتقدير والتحية للطبيبة دينا مجدي عبد العزيز، طبيبة الجلدية بمستشفى القنطرة بالإسماعيلية ، والتي تم انتدابهم للعمل بمستشفي حميات الإسماعيلية لمواجهة فيروس كورونا .





وقالت اللجنة، إنه تم التطاول على الزميلة ومضايقتها من بعض سكان العقار الذي تقيم به.

وأكد الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لصدى البلد، أن تلك المضايقات بسبب عملها بمستشفى الحميات بالإسماعيلية، والأهالي يعتقدون أنها ستكون سبب الإصابة لهم بفيروس كورونا المستجد.





وعلى الفور تواصلت نقابة اطباء الاسماعيلية مع الطبيبة وقدمت الدعم المعنوي و القانوني لها وتم تحرير محضر بقسم الشرطة كما تواصلت لجنة الشباب للاطمئنان علي سير الاجراءات القانونية وتقديم الدعم المعنوي للطبيبة.





و تدعوا لجنة الشباب كافة أطباء مصر بالتمسك بحقوقهم وطلب الدعم في أي وقت وفي أي مشكلة.





وتطالب اللجنة جميع الجهات المختصة بمحاسبة المسئولين عن هذا التصرف والإعلام والأطباء لتكريم الطبيبة على تحملها المخاطر بالرغم انه غير تخصصها.