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رياضة

بيان من "فيفا" يخص جميع لاعبي العالم بسبب كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:31 م
فيفا
فيفا
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عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقفه من نهاية عقود اللاعبين وموسم الانتقالات في ظل توقف النشاط الكروي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
ونشر فيفا بيان رسمي على موقعه : "بالنسبة لانتهاء وبداية عقود اللاعبين، فعادة ما تنتهي عقود اللاعبين مع نهاية الموسم ولكن مع تعليق كرة القدم في الوقت الحالي، لن ينتهي الموسم في موعده المحدد".

وأضاف : "لذلك، يُقترح تمديد العقود حتى موعد انتهاء الموسم عند استئناف النشاط".

وتابع: "ينطبق الأمر نفسه على العقود التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أنها ستبدأ مع بداية الموسم المقبل وليس قبل ذلك".

وتطرق البيان للحديث عن سوق الانتقالات، موضحًا: "يتعلق بنوافذ الانتقالات، يجب تعديل مواعيدها لتتماشى مع الظروف الحالية، وسيكون فيفا مرنًا، وسيسمح بإقامة نوافذ الانتقالات بين نهاية الموسم الحالي، وبداية الموسم الجديد".

وأتم: "في الوقت نفسه، سيحاول فيفا ضمان مستوى التنسيق الشامل بقدر الإمكان، وسيضع في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى حماية انتظام ونزاهة وسير عمل المسابقات، بحيث لا تكون النتائج الرياضية لأي منافسة غير عادلة".
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