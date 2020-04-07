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رياضة

الأهلي يترقب موقف لاعبي الفريق الأول من تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارًا لموقف الفريق الأول للكرة من القرارات التي أصدرها أغلب لاعبي العالم بتخفيض رواتبهم في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها إيقاف النشاط الرياضي والمسابقات المحلية والقارية.

وترفض إدارة النادي فكرة طرح الأمر للنقاش من جانبها حيث تنتظر موقف اللاعبين والفرق الرياضية وأجهزتهم الفنية في هذا الأمر خاصة مع توقف المسابقة والذي سيتبعه دون شك توقف العائد المالي من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني بجانب غلق مقرات وفروع القلعة الحمراء والذي تسبب في غياب عدد من الموارد المالية أيضًا.

ولم تكن الأزمة المالية وعقود الفرق الرياضية هي الشيء الوحيد الذي يؤرق الأهلي ولكن هناك أمرين آخرين أولهما شراء بطاقة رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي وهو ما بدأ فعليًا خلال الساعات الماضية، والأمر الأخر هو تركيز لجنة التخطيط خلال الفترة الحالية علي ترجمة تقرير المدير الفني رينيه فايلر وتدور نقاشات عدة عبر الهاتف حول اللاعبين الذي سيتم التحضير لشرائهم.

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