قيادي بالمؤتمر الرئيس طمأن الشعب في خطابه عن أزمة كورونا

قال حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مع قيادات القوات المسلحة؛ بمثابة عرض واستعراض لإمكانات الدولة وجاهزيتها القصوى لحين الحاجة إليها.









وأضاف "مرسي"، في بيان، أن الرئيس بعث بعدة رسائل طمأنة للشعب خلال حديثه، موضحا أن أهمها أن مصر قوية وتملك كافة الاستعدادات لأي سيناريوهات تنتج عن أزمة فيروس كورونا.









وأكد أن حديث الرئيس يجعل أي إنسان فخور بوطنه وأن الدولة تعي تماما كرامة وصحة المواطن، لافتا إلى أن كل المؤشرات توضح أن مصر القوية عادت لتقود العالم.





واختتم عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر بيانه بأن مصر أعطت درسا قويا في فن إدارة الأزمات للعالم في ظل انتشار فيروس كورونا، منوها بأن مصر القوية عادت وأن الشعب بات لديه ثقة كبيرة في إدارة مؤسسات الدولة.







