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ديني

المسح على الخفين .. الإفتاء تكشف عن خطأ شائع يفعله الشباب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:55 م
المسح على الخفين
المسح على الخفين
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محمد شحتة
المسح على الخفين.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ يقع فيه الكثير من الشباب وهو ارتداء شراب لا يغطي القدمين وبهذا لا يصح المسح عليه. 

شروط المسح على الخفين 
وأضاف شلبي في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن من شروط المسح على الخفين ان يكون الشراب يغطي القدم بحيث يغطي العظمتين البارزتين أعلى القدم فإن ظهرت العظمتين لا يصح المسح. 

وأشار إلى أن ارتداء الخفين لابد أن يكون بعد ارتدائه على طهارة القدمين، ثم بعد ذلك يكون تجديد الوضوء بالمسح عليه.

وأضاف، أن انتقاض الوضوء لا يعنى خلع الشراب وغسل القدمين ولكن يجوز المسح عليه بدون خلعه، وهذا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

حكم المسح على الخفين 
المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما) وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: (يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها).

مدة المسح على الخفين 
هناك مدة للمسح على الخفين، للمقيم في بلده يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وهو أمر فيه تسيير على الناس.

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