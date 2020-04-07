رئيس حزب المصريين: السيسي يعطي للعالم درسا في كيفية إدارة الأزمات

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طمأن الشعب بشأن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد أثناء تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا، مشيرًا إلى أنه على الشعب محاربة القلق لأن له رئيسا على قدر كبير من الوعي، ويعلم جيدا كيف تُدار الأمور بحنكة وذكاء شديدين.





وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أرسل للشعب عدة رسائل من خلال كلمته التي تضمن العديد من الأمور الهامة والتي يجب عدم إغفالها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا وصريحًا حينما أكد أن مصر آمنة بشأن فيروس كورونا وأن الأمور تحت السيطرة، مؤكدًا أننا نثق كل الثقة في الرئيس السيسي ونعلم مدى مصداقيته ومصارحته لشعبه العظيم لأننا عاهدناه على المكاشفة والصراحة المطلقة منذ توليه رئاسة مصر.





وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي خلال الكلمة طالب بكل وضوح الشعب المصري بعدة أمور أولها عدم الانسياق خلف الشائعات والتي من شأنها تحطيم المصريين في مرحلة شديدة الحساسية، ومن الأمور التي كان واضحًا فيها حينما قال إنه لا مساس برواتب العاملين في الحكومة، وطلبه من القطاع الخاص دعم العاملين به؛ مؤكدًا أن الرئيس السيسي يضرب المُثل العليا في الإنسانية في تعامله مع شعبه ويكشف لنا يوميًا أنه قائد بمعنى الكلمة يخاف على شعبه ويحرص دائمًا على تذليل كافة العقبات أمامهم حتى في أصعب الظروف والمواقف التي تحيط بالعالم أجمع جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث بشفافية مطلقة بشأن مدى أزمة فيروس كورونا حينما أكد أن الأزمة مستمرة لفترة قادمة وستأخذ بعض الوقت حتى تنتهي الأزمة، مثنيًا على التزام الشعب بحظر الحركة ومطالبًا منهم المزيد من الانضباط، موضحًا أنه دائما ما يكون الرئيس السيسي في كل أزمة رجل قوي ذو حنكة وعبقرية حقيقية.



