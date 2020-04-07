من داخل منزلها.. شمس الكويتية لـ جمهورها : وحشتوني

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "الإنستجرام".





وظهرت شمس الكويتية داخل منزلها وعلقت قائلة "وحشتوني" نالت إعجاب متابعيها.





وتركت شمس شعرها القصير منسدلا على كتفيها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فيما اختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه.





وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر لطرحه الفترة المقبلة.





يذكر ان آخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .



