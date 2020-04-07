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سيارات

هيونداى تعلن عن مفاجأة لعملائها حول العالم.. تعرف عليها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية بعد انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا كوفيد -19 مد مدة الضمان لأكثر من 1.21 مليون سيارة حول العالم.


وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء في شركة هيونداي موتور، وونهونج تشو: "نحن نقدر أن العديد من عملائنا قد يكون لديهم وصول محدود أو لا يمكنهم الوصول إلى مراكز الخدمة في هذه الأوقات غير العادية، ومع تمديد الضمان هذا، نود أن نجعلهم أكثر راحة فيما يتعلق بالأهلية لإصلاح سيارتهم ضمن الضمان في الأشهر القادمة، ونحن لا نهتم فقط بصحة عملائنا وسلامتهم، بل نهتم بصحة وسلامة سياراتهم أيضًا".


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وأكدت شركة هيونداي أنه في حين تم إغلاق العديد من صالات العرض الخاصة بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلا أن معظم أقسام الخدمات لا تزال مفتوحة، ولدي شركة صناعة السيارات أيضًا سياسة جديدة تسمح بالتوقيع الإلكتروني من قبل العملاء لإصلاح السيارات بدلًا من المطالبة بالتوقيع الفعلي على المستندات.


وقال باري راتزلاف، كبير مسؤولي العملاء بشركة هيونداي في أمريكا الشمالية: "هذا مثال رائع آخر على كيفية اسعادنا لعملائنا ومواصلة تعزيز أفضل ضمان لأمريكا، في حين أن معظم وكلاء هيونداي منفتحون لتقديم الخدمة، نريد لعملائنا أن يشعروا بالراحة عند زيارة وكلائهم لأعمال الضمان وأي خدمات يمكن تقديمها للسيارة".


تقول شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية إن مالكي سياراتها في المملكة المتحدة الذين يتمتعون بضمان محدود لمدة 5 سنوات / 96,000 كلم للسيارة أو ضمان مجموعة نقل الحركة لمدة 10 سنوات / 160,000 كلم المقرر أن تنتهي بين مارس ويونيو 2020 سيتم تمديد الضمان إلى 30 يونيو 2020، وسوف تتصل هيونداي بجميع العملاء الذين سيستفيدون من التمديد في الأيام القادمة.


يذكر أن هيونداي ستقوم بتمديد الضمانات المقرر أن تنتهي بين مارس ويونيو 2020 لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في جميع أنحاء العالم، ما يعني أن هناك أكثر من 1.2 مليون سيارة هيونداي في 175 دولة ستستفيد من تمديد الضمان هذا.

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