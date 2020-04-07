الزراعة: لا علاقة لنا بـ انتشار الذباب والبعوض.. ومستعدون لمساعدة الصحة في القضاء عليه

أكد الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الحشرات والآفات بوزارة الزراعة، أن الذباب والبعوض المنتشر هذه الفترة لا علاقة لنا به، وإنما يخص وزارة الصحة.





وأضاف "ياسين" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة الصحة من أجل رش جميع المناطق التى يكثر بها الذباب والبعوض.





وكانت وزارة التنمية المحلية، تلقت شكوى من عدد من أهالي قري مركز ومدينة الصف بـ محافظة الجيزة، بسبب وجود أعداد من الذباب والناموس على المنازل، وتراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القرى.





وذكر بيان للوزارة أن شعراوى وجه على الفور بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القرى محل الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام على الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور على القرى ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء على أى حشرات موجودة بالقرى خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكوى المواطنين.



