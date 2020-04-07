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أحمد موسى: أتمنى محسابة الجماعات الإرهابية على أفعالها ضد الدولة خلال أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:14 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حسم بعض القضايا حول تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتحدث عن الشائعات ومن يدسوا شائعات طوال الوقت مؤكدا أنه يجب الكشف عن "حقيقة الناس دى".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي  أنه يجب أذا أراد المواطن المصري أن يعيش بحرية عليه أن لا يعطي الفرصة لإعادة تلك الجماعة الإرهابية. 

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي "أنا نفسى نخلص من كورونا ونحاسب الإخوان المجرمين على الجرائم التى ارتكبوها خلال هذا الوقت  وتعمدها خلال فترة كورونا الإساءة للشعب من الشائعات".

وأشار أحمد موسى إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمدت فبركة فيديوهات أن مصر بها مئات الألاف من حالات الإصابة لكي تمنع دول كبرى الطيران عن مصر.

وقال: أرجو وأتمنى من مؤسسات بلدى أن يكون هناك حساب لهذه الجماعة ولا يجب أن يكون هناك إخوانى يعمل في شركة ومن الممكن أن يحصل على منحة الرئيس 500 جنيه وهو فى نفس الوقت بيحاول يهد فى البلد.
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