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محافظات

ضبط 13 ألف جوانتي مجهولة المصدر بأحد المولات بالدقهلية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:05 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية بقيادات المحافظة
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همت الحسينى
اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 13 ألف جوانتي مجهولة المصدر بأحد المراكز التجارية (المولات)  كما اعلن  عن ضبط 14 مخبز مخالف لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالمنصورة . 

وأكدالمحافظ  على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المحلات العامة والمخابز بالمنصورة وتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم مطابقة المواصفات وانتاج خبز ناقص الوزن .
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