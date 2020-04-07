ضبط 13 ألف جوانتي مجهولة المصدر بأحد المولات بالدقهلية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 13 ألف جوانتي مجهولة المصدر بأحد المراكز التجارية (المولات) كما اعلن عن ضبط 14 مخبز مخالف لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالمنصورة .





وأكدالمحافظ على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



