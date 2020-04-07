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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ببنها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:23 م
محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات
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إبراهيم الهوارى

قاد عبد الحميد الهجان محافط القليوبية يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقريه مرصفا  مركز بنها، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  حيث تمت إزالة 4 حالة بمساحة 500م2 ما بين مسلحات خرسانية ومبانى بالطوب الأبيض وأسوار كلها بنيت بالمخالفة وبدون ترخيص على الأرض الزراعية.


وشدد المحافظ علي ضرورة استكمال أعمال الحملة وإزالة جميع التعديات علي  الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتغريم المخالفين وفرض أقصي العقوبات التي تصل لغرامات والحبس.


وأكد المحافظ استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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