إحالة سيدة وعاطل للمحاكمة لترويجهم المخدرات بالشرابية

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل وربة منزل، للمحاكمة، وذلك لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بالشرابية.





البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشرابية بقيام ربة منزل تدعي س.ط. وعاطل يدعي ح.ح. بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة و تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأنهما يزاولان نشاطًا إجراميًا غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من منطقة دائرة القسم مكانًا له لترويج المواد المخدرة.





تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى بدورها تولت التحقيقات، واحالة القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق.