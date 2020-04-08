بعد التوجيه بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل.. توفير 33 مبنى بـ7 جامعات لخدمة 11304 أفراد.. والتعليم العالي: غير معلوم وقت استخدامها وتخضع لاحتياجات وزارة الصحة

تعرف على مساحة مدينة حلوان الجامعية

التعليم العالي:

توفير المدن الجامعية بـ 7 جامعات كمرحلة أولى

المدن تخضع لاحتياجات وزارة الصحة









أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، الثلاثاء، بتوجيه رئيس الجمهورية، بأن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التى تتبع وزارة التعليم العالى، لاستخدامها في العزل الصحي للحالات التي تحمل المرض، ولكن لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج إلى أسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط.









وكان ذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، حيث يتم العمل حاليًا فى عدد من المدن الجامعية لتجهيزها، وسيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها.













وفي ذلك السياق أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التى تتبع الوزارة، هي ضمن جاهزية خطة الطوارئ للدولة كلها حيث أنه تم توفير المدن الجامعية وتجهيزها، ولكن ليس معلوم وقت استخدامها إنما هي تخضع لاحتياجات وزار الصحة.









وأضاف " الطيب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن التنسيق الآن جارٍ بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة حيث تم توفير المدن الجامعية بـ7 جامعات كمرحلة أولى، وتحويلها إلى مستشفيات للعزل طبقا لاحتياجات وزارة الصحة، فهم من يقومون بوضع الخطة وإدارة المنظومة الصحية وبالتالي تم توفير المدن في جامعات .









وأشار المتحدث بٱسم وزارة التعليم العالي، إلى أن هناك 33 مبنى في المدن بالجامعية، والتي ستخدم 11304 فرد، وهم جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.









كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا امكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه قد وقع الاختيار علي عدد من المدن الجامعية "كمرحلة أولى" بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.









وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 أفراد، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فردًا، مشيرًا أيضًا إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فردًا.









ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى الجهود التى تقوم بها بعض الجامعات لابتكار أجهزة تنفس صناعي، وما يتم إتخاذه من خطوات للتنسيق بشأن اعتمادها، وتصنيعها محليًا.









وكشفت صدى البلد بالتفاصيل كل ما تريد معرفته عن المدينة الجامعية لجامعة حلوان.









تضم المدينة الجامعية بجامعة حلوان 17 مبنى من ضمنها 8 مبانى فتيات و 9 مبانى اولاد ، و تشمل هذه المبانى 2631 غرفة ، ما يجعلها قادرة على احتواء حوالى 3000 مريض وأكثر.



