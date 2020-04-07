سنعود أقوى.. أحمد موسى: محمد أبو العينين لم يخفض رواتب عمال المصانع والشركات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دعمه للقطاع الخاص و أنه لن يكون هناك موظف سيترك عمله.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئولي أن الدولة عملت على دعم القطاع الخاص والدعم مشروط ودعم السياحة لسبب رئيسي وهو الحفاظ على جميع العمالة الموجودة مع دعم لعمال الصناعة.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن "الحفاظ على العمالة فى كل مكان ومحدش يصدر مشكلة للبلد" مؤكدا أنني على علم بأشخاص لها دور في الحفاظ على العمالة.





وأشار الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين لم يخفض الرواتب للعاملين في المصانع والشركات.



