المالية: تيسيرات الحكومة الاقتصادية لن تعطى لمن يتخلى عن عمالة.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مشروع قانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بإسقاط الضريبة العقارية بشكل كلي أو جزئي على القطاعات الاقتصادية، وسيتم إرجاء الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لحين صدور القانون.









وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تيسيرات الحكومة للقطاع الخاص والصناعي لن تعطى لمن يتخلى عن عمالة.









وتابع "التقيت مع كبار رجال الأعمال وتمتعوا بحس وطني عالي وأكدوا يحتفظون بالعمالة الخاصة بهم وأننا في وقت نقف فيه مع العمالة". أنهم









وبين أنه " تحدثت مع وزير الطيران المدني، وجاهزون لتوفير القروض المطلوبة، وكل الإجراءات التي وجه الرئيس السيسي تنفذ في موعد أقصاه الخميس المقبل".







