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توك شو

أحمد موسى يحذر البنوك من عدم الالتزام بقرارات البنك المركزي الأخيرة.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن هناك بعض المعلومات تشير إلى أن بعض البنوك سوف لا تلتزم بقرارات البنك المركزي الأخيرة.

ودعا موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، البنوك تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، مؤكدا أن المرحلة الحالية شديدة الصعوبة والحساسية ويجب التكاتف من أجل عبورها جميعا بأقل خسائر ممكنة.

وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :"أرجو أن ينفذوا مبادرة الرئيس وقرارات البنك المركزي، واتمنى من البنوك أن يكون عندها التزام، والجميع زي بعض، واتمنى بكرا ملقيش حد مش هينفذ القرار، والإجراءات دي تنطبق على جميع البنوك".
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