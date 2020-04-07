الملاعب الرياضية تحمي الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا

يمر العالم حاليا بأزمة غير مسبوقة منذ قرن على الأقل، وهى أزمة فيروس كورونا، التي أجبرت الجميع على المكوث في منازلهم، وأصابت الكثيرين واهدرت حياة آخرين، وهو ما أثر بالطبع على جميع أنشطة الحياة.



وتوقفت جميع الأنشطة تقريبًا، أزمة اقتصادية بجانب الجانب الصحي لفيروس كورونا يواجهها العالم في وقتنا الحالي وستزيد بشكل أكبر مع مرور الوقت.





ولم تقف الأندية أمام تلك الأزمة مكتوفة الأيدي، بل ضخت الاموال وجمعت التبرعات لمواجهة ذلك الفيروس، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قاموا بتحويل ملاعبهم لمستشفيات لعلاج المصابين وعزلهم.





ونستعرض في ذلك التقرير الملاعب التي تم تحويلها لمستشفيات أو مناطق عزل أثناء أزمة فيروس كورونا





ملعب محمد الخامس













وذكرت صحيفة لو 360 سبورت أنه سيتم تشييد مستشفى ميداني في الصالة المغطاة لملعب محمد الخامس والتي تسع لـ 12 ألف مقعد، وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا.





وأضافت الصحيفة أنه سيتم تجهيز المستشفى بكافة المعدات الطبية اللازمة وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا في دولة المغرب.





ملعب سانتياجو برنابيو





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تخصيص ملعب سانتياجو برنانبيو لمحاربة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر نادي ريال مد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم بالتعاون مع المجلس الاعلى للرياضة، تحويل ملعب سانتياجو برنانبيو إلى مكانا لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

ملعب ماراكانا الشهير

أعلنت السلطات البرازيلية، تحويل ملعب ماراكانا الشهير لمستشفى مؤقت لعلاج فيروس كورونا

ملعب نادي توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تخصيص ملعبه لمساعدة ودعم الفقراء والضعفاء في المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا

ملعب الاتحاد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فتح ملعبه وذلك لخدمة الهيئة الصحية في بريطانيا، لمواجهة فيروس كورونا.

أكدت تقارير صحفية أمس الإثنين، أن المغرب ستقوم بإنشاء مستشفى ميداني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا في البلاد.