خاص.. نجم مصر في السباحة يكشف كواليس عودته من أمريكا.. وعن أمنيته بعد انتهاء فترة الحجر

سباح من طراز فريد، والجميع يشهد له بالمهارة العالية والتفوق، مما جعل الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يكرمه بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا ببطولة منطقة القاهرة، التي استضافها فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وحطّم الرقم القياسي في سباق الـ٥٠ مترًا، وسط منافسات قوية مع مختلف السّبّاحين، لينتزع سبّاح الأهلي

السابق في النهاية الميدالية الذهبية، ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.





هو محمد سامي ميشو سباح الأهلي السابق والمنتخب المصري والمحترف في أمريكا حاليا والذي لم يتوقف عند هذا الرقم حيث حقق رقما قياسيا آخر بعد سفره لأمريكا لقضاء منحة دراسية هناك، وحقق أفضل زمن في سباق 200 ياردة حرة على مستوى أمريكا بعد أن أنهى السباق بزمن 1:32.97 دقيقة.

ويتواجد ميشو الآن في مصر ويخضع للحجر الصحي بعد عوده من أمريكا منذ أيام قليلة ولهذا أجرى موقع "صدى البلد" حوارا مصغرا مع اللاعب نرصده لكم في السطور التالية.





في البداية حدثنا عن رحلتك من أمريكا لمصر؟

بعد أن تم إغلاق المطارات والمجالات الجوية تحدثنا مع الاتحاد المصري للسباحة لمعرفة مصيرنا وهل سنظل في أمريكا أم سنعود وكان ردهم أن العودة لمصر أفضل طالما أصبحت الدراسة عبر الإنترنت ولا يوجد عائق ولكن انتظرنا فترة لأن المجال الجوي في مصر قد تم إيقافه وحتى خرج قرار من رئيس الجمهورية والمسؤولين في مصر

بإرسال طائرتين لواشنطن لجلب العالقين هناك.





هل كنت على علم أن هناك حجرا صحيا بمرسى علم؟

كنت على علم أن هناك حجرا صحيا عند العودة لمدة 14 يوما ولكن لم أكن أعلم أن هذا الحجر بمرسى علم كنت أتوقع أنه في القاهرة بأحد الفنادق القريبة من المطار أو في المنزل.





هل أغضبك مكان الحجر الصحي؟

أي حجر في أي مكان شىء ليس جيدا ولكن طالما هذا سيحافظ على الجميع فلا بد منه لأن كل فرد عليه واجب ومسؤولية.





حدثنا عن إجراءات الحجر؟

أعتقد أن إجراءات الحجر الصحي في مصر جيدة من أول الوصول للمطار وحتى الوصول للفندق حيث أنه تم تعقيم كافة الحقائب والمتعلقات حتى نحن تم تعقيمنا وكل فرد في غرفة بمفرده ولا يسمح بالخروج من الغرفة ويوزع علينا الوجبات في الغرف كما أن عدد الأفراد في الفندق عدد قليل جدا وإحنا قاعدين بنصيف هنا ودرجة الحرارة

ممتعة.





هل العودة كانت رغبة منك أم من الاتحاد؟

كانت الرغبة الأولى منى لأني لا أعرف الوضع سيذهب إلى أين كما أنني أريد أن أتدرب وإذا استقر الوضع هناك سوف يسمحون للسباحين الأمريكان الأول ثم نحن.





صف لنا الوضع في أمريكا؟

المنطقة التي أتواجد بها لم تكن خطيرة وعدد الحالات لم يكن كبيرا، العدد الكبير يوجد في ولايتين والمطاعم مفتوحة لشراء الأكل ولكن لا يوجد أي تجمعات.





ما هو سبب تواجدك في أمريكا؟

أنا في أمريكا للدراسة بمنحة من الجامعة وأتدرب، وكل حياتي في أمريكا الآن كما أنني في آخر عام للدراسة قبل التخرج.





أول حاجة هتعملها بعد فترة الحجر؟

سوف أعود للتمرين بأي شكل.





هل تتدرب في الفندق الآن؟

نعم أتدرب في الفندق على خفيف سواء ضغط أو بطن.





ما الذي تتمناه خلال الفترة القادمة بخصوص تمرينك؟

أتمنى أن يسمح لنا اتحاد السباحة بالتمرين في بعض حمامات السباحة وبأعداد قليلة وتباعد للمسافات.