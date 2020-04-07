تخصيص مركز التعليم المدني بدمياط لعزل المصابين دون أعراض.. والمدينة الشبابية برأس البر للمخالطين

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة لعزل الحالات الإيجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية وليسوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي أو دخول العناية المركزة.





وأضافت منال، أنه سيتم مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين انتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية لحين أيضًا انتهاء مدة العزل المقررة.



