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برلمان

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ خطة الإسكان الاجتماعي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:01 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في البرلمان
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أحمد أيمن

قال النائب محمد صدقي هيكل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المجلس أعطى أولوية لملف الإسكان الاجتماعي وطالب الحكومة بوضعه على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة لدعم المصريين وتنفيذ لتوصيات الرئيس السيسي المستمرة في هذا الشأن، منوها إلى توصيات النواب لرئيس الوزراء مطلع دور الانعقاد الحالي. 


واستعرض هيكل في تصريحات لـ"صدى البلد"، توصيات النواب والتي شملت زيادة الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بما لا يقل عن 3 ملايين وحدة، طرح وحدات الإسكان بنظام الإيجار والتمليك الكامل والمشاركة والتمليك التعاونى لدعم القروض الميسرة، فضلا عن وضع قاعدة بيانات كاملة ومتاحة لجميع الأطراف لضبط ومراقبة سوق العقارات.


وتابع النائب أن التوصيات شملت أيضا ترميم المساكن الصادر لها قرارات ترميم وإعادة تسكين الأسر المقيمة بمساكن غير آمنة، تشكيل لجان فنية لمراقبة وتقييم مستوى التنفيذ والتشطيب، مراعاة تعدد مساحات نماذج وحدات الإسكان الاجتماعى، ودعم الفقراء بقاعدة بيانات موحدة لمستحقى دعم الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى.

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