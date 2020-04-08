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أخبار البلد

شاهد رأي المواطنين في فرض حظر التجوال الكامل .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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محمد هاني - عدسة: أشرف العمدة
بعدما تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا 1110 حالة، و انقسمت الآراء بين المواطنين حول فرض حظر التجوال الكامل ( لمدة 24 ساعة) بعدما انتشرت الشائعات و الأقاويل حول تطبيقة للحد من انتشار الفيروس .

 رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول هذا القرار إذا تم تطبيقيه. 

حيث قال أدهم لابد من تطبيق هذا القرار لأنه سيحمي مصر من هذا الفيروس ، لا بد أن نأخذ ما حدث في إيطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية في عين الاعتبار. 

بينما اتفق جلال في هذا القرار قائلا " احنا نقعد في البيت شهر مننزلش احسن ما نتعب و نموت". 

ولكن جاء رأي كريم عكس كل الآراء حيث يرى ان فرض الحظر الكامل سوف يؤدى الى مشاكل كبيرة خصوصا فى الغذاء 
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