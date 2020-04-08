شاهد رأي المواطنين في فرض حظر التجوال الكامل .. فيديو

بعدما تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا 1110 حالة، و انقسمت الآراء بين المواطنين حول فرض حظر التجوال الكامل ( لمدة 24 ساعة) بعدما انتشرت الشائعات و الأقاويل حول تطبيقة للحد من انتشار الفيروس .





رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول هذا القرار إذا تم تطبيقيه.





حيث قال أدهم لابد من تطبيق هذا القرار لأنه سيحمي مصر من هذا الفيروس ، لا بد أن نأخذ ما حدث في إيطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية في عين الاعتبار.





بينما اتفق جلال في هذا القرار قائلا " احنا نقعد في البيت شهر مننزلش احسن ما نتعب و نموت".



