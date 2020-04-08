التخطيط العمراني والعشوائيات.. تعرف على أجندة إسكان البرلمان خلال الفترة المقبلة

استعرض النائب عماد حودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أجندة اللجنة خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي، وذلك على المستويين التشريعي والرقابي، مؤكدة أن اللجنة ستركز خلال اجتماعاتها المقبلة على التخطيط العمراني والعشوائيات.





وأوضح حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يخص مجال التخطيط العمرانى، من المقرر بحث ودراسة معوقات تنفيذ للمخططات الخاصة بالمدن والكردونات الحالية والاحتياجات اللازمة لتخطيط المناطق التى تمثل امتدادا طبيعيا للمدن الحالية ومناطق التعمير، ودراسة إمكانية نقل تبعية إدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومعوقات ذلك.



