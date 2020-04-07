AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكشف عن علاقة تلوث الهواء بزيادة الوفيات من فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
كشف بحث أجراه باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية أن التلوث الجوي له علاقة قوية بنسبة الوفيات العالية نسبيا بين المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح البحث الذي نشرت تفاصيله القناة 12 الإسرائيلية، أن حتى الزيادة الطفيفة في وحدات تلوث الجسيمات في السنوات التي سبقت ظهور فيروس كورونا، ترتبط  بزيادة بنسبة 15 ٪ في الوفيات من المصابين بالفيروس.

وقال الباحثون إن الهواء الذي كان نظيفا قليلا في الماضي بمانهاتن، يمكن أن ينقذ حياة مئات الأرواح، ولفتوا إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الملوثة أكثر عرضة للموت بسبب فيروس كورونا من أولئك الذين يعيشون في مناطق أجواءها أكثر نظافة ونقاء.

وأِشار الباحثون إلى أنه من المعروف بالفعل أن الهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ضيق التنفس الحادة، التي تكون مميتة للغاية وتسبب وفيات متعلقة بالشريان التاجي، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل قلبية أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز دراسات اليوم.. البيض بريء من أمراض القلب.. وتناول الألبان خالية الدسم يزيد من الوزن.. والمشروبات الغازية الدايت تساهم في زيادة الوزن بهذه الطريقة

لو عندك ضيق في التنفس.. متى تشك أنك داخل على كورونا؟

هواء نظيف أخيرا.. هل ينقذ فيروس كورونا عشرات الآلاف من ضحايا التلوث في العالم

فيروس كورونا صديق البيئة.. كيف تسبب الوباء في تنقية الهواء من الملوثات القاتلة.. المراكز الصناعية العالمية الأكثر تضررا من المرض هي الأنظف حاليا.. والأقمار الصناعية تكشف تغيرات عجيبة

بعد إثبات انتقاله بالهواء.. هل تحميك الكمامة من الإصابة بفيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

حكم تحديد نوع الجنين.. الإفتاء توضح علاقته بعلم الغيب.. فيديو

بفرمان من الفيفا.. أحمد فتحي وشريف اكرامي مستمران مع الأهلي حتى إشعار آخر

احتمالية فرض الحظر الكامل.. أحمد موسى يوضح الحقيقة .. فيديو

الأهلي ورمضان صبحى أكبر المستفيدين.. قرار عاجل من فيفا بسبب فيروس كورونا

وفاة هند طاهر عن عمر يناهز 76 بسبب مرض السرطان

بعد التوجيه بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل.. تعرف على مساحة مدينة حلوان الجامعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد

متقلقيش على طفلك.. خال العيال يكشف معلومات مثيرة حول حساسية الألبان عند الأطفال

هنتعشى ايه النهاردة.. مكرونة بالجبن الرومى اللذيذة مع العصير الفريش