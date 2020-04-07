الكشف عن علاقة تلوث الهواء بزيادة الوفيات من فيروس كورونا

كشف بحث أجراه باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية أن التلوث الجوي له علاقة قوية بنسبة الوفيات العالية نسبيا بين المصابين بفيروس كورونا.





وأوضح البحث الذي نشرت تفاصيله القناة 12 الإسرائيلية، أن حتى الزيادة الطفيفة في وحدات تلوث الجسيمات في السنوات التي سبقت ظهور فيروس كورونا، ترتبط بزيادة بنسبة 15 ٪ في الوفيات من المصابين بالفيروس.





وقال الباحثون إن الهواء الذي كان نظيفا قليلا في الماضي بمانهاتن، يمكن أن ينقذ حياة مئات الأرواح، ولفتوا إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الملوثة أكثر عرضة للموت بسبب فيروس كورونا من أولئك الذين يعيشون في مناطق أجواءها أكثر نظافة ونقاء.





وأِشار الباحثون إلى أنه من المعروف بالفعل أن الهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ضيق التنفس الحادة، التي تكون مميتة للغاية وتسبب وفيات متعلقة بالشريان التاجي، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل قلبية أخرى.