برشلونة يسعى لخطف نجم ريال مدريد السابق





وأشارت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النادي الكتالوني في ضم نجم نادي آي سي ميلان الإيطالي ثيو هيرنانديز و الذي أنضم للفريق الصيف الماضي قادما من نادي ريال مدريد .





وحسب صحيفة الماركا فإن الفرنسي المتوج رفقة منتخب الديوك بكأس العالم 2018 قد أصبح صراع كبار الأندية الأوروبية بعد المستوى الذي ظهر به مع الميلان خلال الفترة الماضية وهو ما جعل نادي برشلونة ويوفنتوس يدخلان في صراع على ضمه.





وأبدى ميلان رغبته في الأبقاء على اللاعب صاحب الموهبة الكبيرة ليكون أحد أعمدة مشروع النادي الإيطالي خلال السنوات القادمة للهودة مرة آخرى لواجهة الأحداث والتأهل لدوري الأبطال من جديد بعد غياب فترة كبيرة .





يذكر أن هيرناندز صاحب ال22 عاما قد انتقل الصيف الماضي إلى ميلان بقيمة مالية قدرها 20 مليون يورو موخاض 26 مباراة رفقة الفريق اللومباردي مسجلا 6 أهداف وصانعًا هدفين.

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى محاولة تعويض ظهيره الأيسر جوردي ألبا بعد تقدمه في العمر من خلال استقدام صفقة قوية وشابة لتكون بديلا للاعب الدولي صاحب ال31 عام .