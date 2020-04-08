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بين الناس

أحمد يشكو من توقف بطاقة التموين بسبب استهلاك كهربائى على غير الحقيقة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد عطية محمد عطية ، مقيم بقرية فاقوس الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف صرف السلع التموينية لبطاقة التموين الخاصة به بسبب استهلاك كهربائى على غير الحقيقة .

ويقول فى رسالته :  أنا مقيم بقرية  فاقوس بالشرقية وتم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى  الرقم القومى 27008161302271 رقم البطاقة113007470688 بسبب فاتورة الكهرباء عالية، رغم أنه لا يوجد عداد كهرباء باسمى، وتم تقديم تظلم فى مكتب التموين دون رد

وأضاف : تقدمت بتظلم عن إلغاء البطاقة التموينية بسبب استهلاك الكهرباء وأحضرت المستندات ولم أتمكن من تقديم التظلم بمكتب التموين برجاء إعادة النظر في هذا الموضوع وإعادة فتح قبول التظلمات وإعادة البطاقة التموينية

للتواصل مع الشاكى : 01224417737 .

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360. 

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