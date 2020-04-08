تحول قطعة أرض لمستنقع مياه صرف صحى بحدائق الأهرام والأهالى: تستغيث لتطهيرها

شكا المواطن أيمن عبدالمنعم مصطفى ، المقيم حدائق الأهرام في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تحول قطعة أرض إلى بركة لمياه الصرف الصحى

ويقول فى رسالته : الأرض فى البوابة الثانية القديمة خفرع وأصبحت عبارة عن مستنقع كبير لمياه الصرف الصحى حيث أن مستوى المياه أقل من الشارع بأربعة أمتار .

وأضاف : نعانى من انتشار الناموس والحشرات الغريبة بالاضافة إلى الروائح الكريهة التى تضر صحتنا فنرجو تطهير هذه الارض

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.