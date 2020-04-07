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مرأة

منظف طبيعي للجسم.. 13 فائدة غير متوقعة لتناول فص ثوم على الريق

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:24 م
تناول فص ثوم على
تناول فص ثوم على الريق
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آية التيجي
تلعب المواد المغذية في الثوم دورًا على المستوى الخلوي في تشكيل حاجز حماية مضاد للأكسدة، حيث إنه عند تناول الثوم فإن أجسامنا تحصل على الكثير من الفوائد.

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ومن أهم فوائد الثوم هو تنظيف الجسم العميق من السموم، وتحفيز عمليات الجسم الحيوية، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد تناول فص ثوم على الريق، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.

1- تنظيم مستوى الكوليسترول .

2- تنظيف الشرايين وحماية الجسم من مشاكل القلب والشرايين.

3- تحسين مستوى ضغط الدم وإعادة توازنه.

4- تأمين الدفاعات الطبيعية للجسم وتقوية جهاز المناعة.

5- منع المعادن الثقيلة من التغلغل في جسمكم.

6- المساعدة في تقوية وصلابة العظام ومقاومتها.

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7-  تحسين الأداء الرياضي.

8- إطالة عمر الخلايا.

9-  بسبب محتواه الغذائي المرتفع يساعد الثوم على التخلص من التعب.

10- يعالج التهاب العضلات والمفاصل والعمود الفقري يخفف من التشنجات المصاحبة لهذه الحالات.

11- ينظف الكبد والجسم بشكل عام من السموم والفضلات ويقي من انسداد عصارة البنكرياس.

12- تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين B6.

13- يفيد في الوقاية من التهابات اللثة وتكسر الأسنان.
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