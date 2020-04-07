بعد توجيهات الرئيس السيسي.. البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ خطة الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي الدخل.. وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة

البرلمان يكشف سبب قرارات الرئيس للإسكان الاجتماعي في هذا التوقيت

بالرغم من كورونا.. برلماني: الدولة تسعى لدعم سكان العشوائيات ومحدودي الدخل

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ خطة الإسكان الاجتماعي





أيد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بشأن الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة، مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل خاصة خلال الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.





وكشف النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن سبب صدور قرارات الرئيس السيسي في هذا التوقيت، موضحا أن الرئيس يسعى لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة من ناحية، ويدعم أعمال البناء والتشغيل من ناحية أخرى حتى لا تتوقف.





وأكد حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية قرارات الرئيس خلال الفترة الحالية لمواجهة حالة الركود التي تسبب فيها فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القرارات تستهدف تشغيل القطاع الخاص وشركات المقاولات وما بهما من عمالة، الأمر الذي يؤثر بدوره على دوران عجلة الاقتصاد والتنمية الداخلية.





وشدد النائب على أن العمل في مواقع البناء الخارجية أكثر أمنا من العمل بالمكاتب، نظرا للمساحة الواسعة في الخارج التي تقلل من التجمعات والكثافة بخلاف المكاتب المغلقة، مع العلم إن العاملين سيأخذون احتياطاتهم وإجراءاتهم الوقائية خلال العمل، منوها بأن قرارات الرئيس تأتي تتويجا لجهود صندوق تطوير العشوائيات في حي الأسمرات وتل العقارب.





خطة الدولة





بدوره قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة ، إن توجيهات الرئيس السيسي للانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعي وإسكان المناطق المتضررة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، دليل على قوة الاقتصاد المصري، وسعي الدولة لدعم سكان العشوائيات ومحدودي الدخل تحت أي ظرف.





وأوضح مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي في هذا الملف ليست وليدة اللحظة، حيث بدأت منذ 2014 ببناء 15 مدينة جديدة في الإسكندرية ودمياط والعلمين والبحر الأحمر وغيرها، بجانب بناء وحدات إسكان اجتماعي داخل هذه المدن والمحافظات المختلفة حتى بالعاصمة الإدارية الجديدة تم بناء وحدات إسكان لتغطية محدودي الدخل والأسر الفقيرة.





وفيما يخص الإسكان البديل، أكد النائب أن الهدف منه هو القضاء على العشوائيات والمناطق السكنية الغير آمنة بتوفير بدائل لأهالي هذه المناطق، كجزء من خطة الدولة للاستثمار العقاري وتطوير الأحياء والمناطق السكنية كما حدث في الأسمرات وأهالينا.





7 توصيات





فيما قال النائب محمد صدقي هيكل، إن المجلس أعطى أولوية لملف الإسكان الاجتماعي وطالب الحكومة بوضعه على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة لدعم المصريين وتنفيذ لتوصيات الرئيس السيسي المستمرة في هذا الشأن، منوها إلى توصيات النواب لرئيس الوزراء مطلع دور الانعقاد الحالي.





واستعرض هيكل في تصريحات لـ"صدى البلد"، توصيات النواب والتي شملت زيادة الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بما لا يقل عن 3 ملايين وحدة، طرح وحدات الإسكان بنظام الإيجار والتمليك الكامل والمشاركة والتمليك التعاونى لدعم القروض الميسرة، فضلا عن وضع قاعدة بيانات كاملة ومتاحة لجميع الأطراف لضبط ومراقبة سوق العقارات.



