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رياضة

روجر فيدرر يطلق تحديا جديدا ويطلب مشاركة كريستيانو رونالدو وابراهيموفيتش.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أطلق السويسري روجر فيدرر، أسطورة كرة التنس، اليوم الثلاثاء، تحد جديد،  لحث الرياضيين على التمرين في المنزل، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ونشر فيدرر فيديو على حسابه الشخصي على موقع تويتر، ظهر فيه وهو يضرب كرة التنس بمضربه في الحائط، من مسافة قريبة للغاية لمدة دقيقة .

وقام فيدرر بتحدي العديد من مشاهير العالم وبالأخص الرياضيين، ومنهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان، وتوني كروس متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، وأسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري، بالإضافة للإسباني رافاييل نادال أسطورة كرة التنس.

يذكر أنه تم إلغاء نسخة العام الحالي من بطولة ويمبلدون للتنس، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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