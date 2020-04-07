عشان العجلة تدور.. المالية: 5 ملايين جنيه للمصدرين وبدون ورق ضرائب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه وفقا لقرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الثلاثة أشهر القادمة بشكل منظم، تم اتخاذ الإجراءات وتنفذ بالتنسيق مع وزير القوى العاملة لبدء صرفها من يوم الأحد القادم.





وتابع الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن الوزارة تعمل على توفير 2 مليار لدعم الصادرات من أجل صرف 30% لكل مستحق من صندوق دعم الصادرات خلال تلك السنة المالية وهذا اعتبارًا من 1 يوليه العام الماضي إلى 30 يونيو من العام الجاري وهذا بحد أدنى 5 ملايين جنيه.





وأوضح أن من ضمن الأوراق اللازم تقديمها من المستحقين ورقة تثبت أن ليس عليه أي ضرائب ولكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تنازلت عن هذه الورقة ولم تطلب أي شىء.





وأكد أن أي أحد من المستحقين لديه مشكلة أو واجهته أي صعوبة في تنفيذ ذلك القرار يتواصل فورا مع وزير التجارة والصناعة، لأن يجب تنفيذ القرار بشكل فوري لتوفير السيولة على المصدرين.