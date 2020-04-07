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حوادث

حبس عاطل ومزارع سرقا توك توك من قائده في بني سويف

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:37 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد عبد الحليم
قررت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء ، حبس عاطل ومزارع، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، على خلفية استيلائهما على "توك توك"، من قائده بمركز اهناسيا غرب بني سويف.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمين قاما باستدراج قائد "التوك توك"، بحجة توصيلهما لقرية "سدمنت الجبل"، واستوليا منه عليه وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق بحثي تمكن من تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتقديمهما لنيابة بني سويف التي أصدرت قرارها بالحبس .

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد محمود مهني مأمور مركز إهناسيا، يفيد بإبلاغ "أحمد. ج. ع"، بأنه أثناء قيادته "توك توك" بدون لوحات معدنية ببندر إهناسيا، استوقفه شخصان مجهولان وطلبا منه توصيلهما لقرية سدمنت الجبل بدائرة المركز، وأثناء سيره بالطريق، استوليا على "التوك توك" الخاص به وفرا هاربين.

تحرر المحضر رقم (6148) جنح مركز إهناسيا، وتم تشكيل فريق بحثي بإشراف مدير مباحث المديرية لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة، بإشراف العميد محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، ورئاسة العميد طارق عيسى رئيس قسم المباحث الجنائية، وضم ضباط من إدارة البحث الجنائي وحدة مباحث مركز شرطة اهناسيا.

أسفرت جهود فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "نادي. ح. ع" 34 عاما، مزارع، مقيم قرية الحمدية بمركز إطسا بالفيوم، سابق اتهامه والحكم عليه في قضية تبديد ، ومحمد. ي. م" 46 عاما، عاطل مقيم قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، سابق إتهامه والحكم عليه في عدد 9 قضايا تبديد، .

كما تبين من التحريات أنه وعقب تقنيين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن "التوك توك"، وتم ضبطه، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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