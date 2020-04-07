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فضحناهم.. أسامة هيكل يفتح النار على الإخوان.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
شن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنهم أعداء الوطن، ولا يريدون لمصر ولشعبها أي خير.

وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الإعلام نجح بما لا يضع مجالًا للشك، في فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية ضد الوطن.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تنفيذ حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت مؤشرا جديدا بالنسبة إلى معدل الإصابة وفقا لعدد السكان.

وأشار الوزير، إلى أن مصر من الدول الأقل في الإصابة بفيروس كورونا، ووضعنا جيد جدا.


 




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