وزير الإعلام يكشف عن حقيقة قرار الحكومة بتطبيق الحظر الكامل.. فيديو

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا ناقشت بعض الجوانب الهامة من خلال الوزارات المعنية بمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن مجلس الوزراء سيناقش قرار حظر الحركة، مجلس المحافظين لاتخاذ قرار بذلك.





وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن زيادة الحظر غير مطلوبة خلال الوقت الحالي مشيرا أنه على الأغلب سيستمر الحظر كما هو دون اي زيادة.





وتابع وزير الدولة للإعلام أن 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج لمستشفيات ولكن تحتاج لرعاية طبية وليس عناية مركزة.





وأشار أسامة هيكل أن سرعة الإصابة وتطورها يأخذ وقتًا، ولدينا 1000 مصاب و400 تم شفاؤهم وهو ما يجعلنا نظل مستمرين في المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولي كانت أهم مرحلة ونجحنا فيها بشكل جيد.



