AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الإعلام يكشف عن حقيقة قرار الحكومة بتطبيق الحظر الكامل.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:39 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
Advertisements
محمود محسن
أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا ناقشت بعض الجوانب الهامة من خلال الوزارات المعنية بمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن مجلس الوزراء سيناقش قرار حظر الحركة،  مجلس المحافظين لاتخاذ قرار بذلك.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن زيادة الحظر غير مطلوبة خلال الوقت الحالي مشيرا أنه على الأغلب سيستمر الحظر كما هو دون اي زيادة. 

وتابع وزير الدولة للإعلام أن 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج لمستشفيات ولكن تحتاج لرعاية طبية وليس عناية مركزة.

وأشار أسامة هيكل  أن سرعة الإصابة وتطورها يأخذ وقتًا، ولدينا 1000 مصاب و400 تم شفاؤهم وهو ما يجعلنا نظل مستمرين في المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولي كانت أهم مرحلة ونجحنا فيها بشكل جيد.

وقال وزير الدولة للإعلام أن إطلاق المعلومات بشكل صحيح يكون شريك أساسي في الحفاظ على الأمن القومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدولة للإعلام: أمريكية نقلت العدوى لـ 56 شخصا بأحد فنادق مصر الجديدة

أسامة هيكل: سنحوّل المدارس لـ حجر صحي في هذه الحالة.. شاهد

يا فرحة الفيروس ..زحمة فى مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا .. وأسامة هيكل يرد

منها تعطيل مصالح العمل.. وزير الإعلام: لو وصلنا لأكثر من 1000 إصابة قد نتخذ قرارات عنيفة

أسامة هيكل: تعقيم الاستديوهات الإعلامية ضمن مسئولية الوزارة لحماية العاملين

وزير الإعلام: أناشد المواطنين الالتزام بالحظر والبقاء في المنازل..فيديو

ترشيحاتنا

يا رب نتنياهو يتصاب ويموت بكورونا.. حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يثير أزمة

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها

بريطانيا ترفض لقاح عرضه ترامب لعلاج بوريس جونسون من كورونا

المسح على الخفين .. الإفتاء تكشف عن خطأ شائع يفعله الشباب

الأهلي ورمضان صبحى أكبر المستفيدين.. قرار عاجل من فيفا بسبب فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تعترف: عجز العالم ونجح الشلولو.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد

متقلقيش على طفلك.. خال العيال يكشف معلومات مثيرة حول حساسية الألبان عند الأطفال

هنتعشى ايه النهاردة.. مكرونة بالجبن الرومى اللذيذة مع العصير الفريش