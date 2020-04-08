حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

- الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات مكبرة لازالة التعديات على الأراضي
- إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة في قنا
- إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف
- محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية
تبذل الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، جهودا مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث شنت الوحدات المحلية لمراكز "فرشوط وقفط وقوص وأبوتشت ونجع حمادي" حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 27 حالات تعد.
وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 15 حالة تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز فرشوط وقوص وأبوتشت ونجع حمادي بمساحة إجمالية 6350 مترا مربعا، إضافة إلى إزالة 12 حالة تعدٍ بالمباني علي الاراضي الزراعية بمراكز قوص وأبوتشت ونجع حمادي وقـفط بمساحة إجمالية فدان واحد و10 قراريط.
وأشار الداودي، إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، مؤكدًا بأنه سوف يتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أعطي تعليماته بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.
كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
كان ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اليوم، الثلاثاء، تحت إشراف المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية، إزالة 24 حالة تعد على مساحة 9 قراريط أرض زراعية "صادر لها قرارات إزالة" بقرى: غياضة الشرقية ،طحا البيشة واليوسفية، وتم التحفظ على خلاطة كانت تستخدم في أعمال البناء، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور مسؤولى الوحدة المحلية والزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تحت إشراف يحيى ياسين رئيس الوحدة المحلية، بإزالة 7 حالات تعد في المهد على مساحة 700 متر أملاك الدولة حوض خارج الزمام بالوحدة المحلية ببراوة ، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد في المهد على أرض زراعية على مساحة 175 مترا بقرية البهسمون، بحضور مسؤولى الوحدة المحلية بالمركز والقرية والأملاك، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد .
وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك.
ووجه بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
فيما أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن استمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد اللواء أشرف عطية، على أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ ، وأيضًا التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.
وقال المحافظ، إن هذه الإجراءات ستتم مع كل من يستغل الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى تقوم بها أجهزة المحافظة في ارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى.
وكشف أشرف عطية، عن قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن برصد التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خلال الفترة الحالية .
ولفت المحافظ إلى أنه تم رصد 81 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ومخالفة بناء بدون ترخيص حيث تم إزالة فورية لـ 8 حالات منها بنطاق مركز إدفو بقريتى حاجر العرب وحاجر أبو خليفة بمساحة ١٢٤٧ م ، فيما تم رصد 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالى مساحة 4250 م2 وجارٍ التنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة هذه التعديات وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.