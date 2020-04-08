حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

- الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات مكبرة لازالة التعديات على الأراضي

- إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة في قنا

- إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

- محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية













تبذل الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، جهودا مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث شنت الوحدات المحلية لمراكز "فرشوط وقفط وقوص وأبوتشت ونجع حمادي" حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 27 حالات تعد.









وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 15 حالة تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز فرشوط وقوص وأبوتشت ونجع حمادي بمساحة إجمالية 6350 مترا مربعا، إضافة إلى إزالة 12 حالة تعدٍ بالمباني علي الاراضي الزراعية بمراكز قوص وأبوتشت ونجع حمادي وقـفط بمساحة إجمالية فدان واحد و10 قراريط.









وأشار الداودي، إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، مؤكدًا بأنه سوف يتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.









جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أعطي تعليماته بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.









كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.









كان ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.







