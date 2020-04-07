كريم مدحت شاب عشريني يسعى للنجومية بساحة فناني الراب

منذ عام 2015 أصبحت ساحة الفنية للراب في مصر خاوية من فنانيها وذلك بسبب اختفاء بعضهم أو اعتزال البعض الآخر، وبالرغم من هذا فهناك أجيال شابة استقطبهم هذا الفن الذي لاقى رواجا هائلًا بين الأوساط الشبابية فور ظهوره منذ عقدين من الزمن.









كريم مدحت الشهير بـ" ريد أزيز" شاب عشريني أحب فن الراب منذ مراهقته، ومن حينها راوده حلم النجومية و النهوض بساحة فن الراب مرة اخرى.





بدأ "كريم" يلاحظ موهبته في فن الراب حين كان يستمع الى أحد اقاربه وهو يغني بأسلوب حر، لينجذب " مدحت" إلى هذا الفن الغامض بالنسبة له، ويعمل بعدها على نفسه متطلعًا نحو كل شئ مرتبط بهذا الفن الذي يعشقه الملايين حول العالم، وفقًا لحديثه لموقع " صدى البلد".







