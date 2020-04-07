كريم مدحت شاب عشريني يسعى للنجومية بساحة فناني الراب

منذ عام 2015 أصبحت ساحة الفنية للراب في مصر خاوية من فنانيها وذلك بسبب اختفاء بعضهم أو اعتزال البعض الآخر، وبالرغم من هذا فهناك أجيال شابة استقطبهم هذا الفن الذي لاقى رواجا هائلًا بين الأوساط الشبابية فور ظهوره منذ عقدين من الزمن.
كريم مدحت الشهير بـ" ريد أزيز" شاب عشريني أحب فن الراب منذ مراهقته، ومن حينها راوده حلم النجومية و النهوض بساحة فن الراب مرة اخرى.
بدأ "كريم" يلاحظ موهبته في فن الراب حين كان يستمع الى أحد اقاربه وهو يغني بأسلوب حر، لينجذب " مدحت" إلى هذا الفن الغامض بالنسبة له، ويعمل بعدها على نفسه متطلعًا نحو كل شئ مرتبط بهذا الفن الذي يعشقه الملايين حول العالم، وفقًا لحديثه لموقع " صدى البلد".
بعد عامين من الممارسة فن الراب ظهر "مدحت" في ساحة الراب مع كبار المغنيين الحاليين كأبو يوسف وغيرهم من فنانين لازالوا يحتفظون بنجوميتهم في هذا المجال الفني.
اتجه الشاب العشرين إلى تسجيل أول أغنية له ، ونشرها عبر تطبيق ساوند كلاود الخاص بالأغاني، ليتفاجأ بأن هناك حوالي 90 ألف شخص استمع لأول أغنية يقدمها لإظهار موهبته في فن الراب، بحسب تعبيره لـ "صدى البلد".
دفع هذا الأمر " مدحت" إلى التحمس لتسجيل فيديو له تحت عنوان "كلاكس" لتلقى الأغنية رواجًا عبر اليوتيوب، ويصل عدد مشاهدتها بنحو 300 ألف مشاهد، ليدخل الفيديو في أحد المهرجانات الفنية كأحد أفضل كليب راب .
يحلم "كريم " بان يكون أحد نجوم فن الراب الذي مثله الفنان أحمد مكي و وأبو يوسف والفنان الشاب ويجز.
ويرى الشاب العشريني والطالب بأحد كليات السياحة والفنادق، أن الفنان الشاب ويجز استطاع أن ينجح في وقت قصير وأنه موهوب للغاية، وأن الفنان أبو يوسف الذي يعتبر أقدم مغني الراب في مصر حالة غريبة يصعب تكرارها، وان الفنان السكندري شاهين العبقري فنان واقعي واستطاع أن يقدم منذ بدايته في 2007 فن الراب الواقعي الذي يلمس الشارع والحياة.