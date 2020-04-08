عبدالمجيد من ذوي الهمم يطالب بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة

طالب المواطن عبد المجيد خليل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، حصوله على معاش تكافل و كرامة خاصة وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم توقيع الكشف الطبى للاستحقاق المعاش خاصة وانى مستحق طبيا ولكن لم يتم استلام الفيزا حتي الان ولا يوجد دخل لاسرتي لا تامين ولا معاش ولا اي شئ مطالبا بسرعة صرفه للمعاش .

و قال فى رسالته: إنه يحمل بطاقة رقم قومى : 27705081802799 الوفائية -الدلنجات -البحيرة ورقم استمارة الكشف 018115877268

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360