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توك شو

إحنا كمان هنقف معاهم.. وزير المالية: عدد من رجال الأعمال وعدوني بالحفاظ على العمالة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:39 م
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، معقبًا على أزمة فيروس كورونا: "الحمد لله إن ربنا كرمنا بقرارات الإصلاح الاقتصادي، والأزمة جاءت والدولة واقفة على قدميها، في ظل دول أخرى جاءت الأزمة كارثة ليها".


تابع الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن الدولة ألزمت رجال الاعمال واصحاب الشركات عدم الاستغناء عن العمال شرط للاستفادة بأي من هذه التيسيرات الداعمة للقطاعات المتضررة، معلقًا: " إحنا كمان هنقف مع العمالة".


وأضاف وزير المالية،: "عدد من رجال الأعمال وعدوني بالحفاظ على العمالة دون المساس بهم، وجميعهم تعهدوا بالوقوف إلى جانب"، انأ زمة كورونا تهدد الاقتصاد العالمي كله وقد تصيبها بشلل كبير في الفترة القادمة.


وأشار الوزير إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يُستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.


ولفت معيط إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
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