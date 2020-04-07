استعدادات بالسلاسل التجارية لاستقبال شهر رمضان.. وقائمة بأسعار الياميش بالأسواق

تجري استعدادات داخل السلاسل التجارية علي مستوي الجمهورية، لاستقبال شهر رمضان المعظم المقرر بدايته خلال الأسبوعين المقبلين؛ من خلال عرض عددا من السلع الرمضانية كاليامشين ومواد العطارة والمنتجات الأساسية كالزيوت والبقوليات ومنتجات اللحوم الحمراء و الدواجن وغيرها.





وفقا لتقارير صادرة عن اتحاد الغرف التجارية، فإن هناك لجان تنسيقية تتم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمنع أي استغلال بعض التجار للظروف الراهنة التي تمر بها مصر جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتقوم بزيادة الأسعار علي المواطنين.

وينشر "صدي البلد" متوسط أسعار بعض منتجات الياميش بالسلاسل التجارية، من بينها المشمشية بـ50 و 80 جنيها، و لفة التين الفاخر بين 110 و120 جنيها.

كما يتراوح سعر البندق للكيلو الواحد بين 140 و 160 جنيها و الزيبيب المحلي بين 45 و 50 جنيها للكيلو أما المستورد بـ80 جنيها للكيلو.





ويصل سعر القراصية للكيلو بـ65 و 60 جنيها و السوداني بـ36 و 40 جنيها، أما عين الجمل بوزن كيلو واحد بين 168 و 185 جنيها للكيلو، بالإضافة لجوز الهند بـ50 و55 جنيها.





ويبلغ سعر كيلو اللوز بين 140 و 150 جنيها، أما البلح فيترواح سعره بين 10 جنيهات حتي 60 جنيها بحسب نوعه للكيلو الواحد ، وكذلك التمر الهندي نحو 25 جنيها و لفة قمر الدين بوزن 400 جرام بين 20 و 25 جنيها